台塑宣布周一95無鉛降0.8元 98無鉛降1元
台塑石化宣布，下周一凌晨1點起，調降主力油品95+汽油每公升0.8元，調降後新價為25.2元，是今年新低價。另外，98無鉛汽油降幅為1元，92無鉛與柴油都降0.7元。由於中油預計明天也宣布汽油會降0.8元，如此台塑汽油只有95無鉛仍比中油低0.1元，其他包括92、98無鉛汽油都再度跟中油同價。
台塑石化表示，受到市場擔憂美國頁岩油產量提升，恐影響石油輸出國組織(OPEC)的減產成效，促使近期國際油價下跌，因此決定調降油價。
台塑原本92、95無鉛汽油都比中油牌價低0.1元，但98無鉛貴0.2元，這次台塑藉由不同降幅，預料讓92、98無鉛汽油會與周一中油新牌價相同，僅剩下95無鉛汽油仍比中油便宜0.1元，兩家油商價格又漸趨於一致。
(中時)
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