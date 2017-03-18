107年澎湖後備軍人緩召申請 4月1日起受理
107年度後備軍人緩召申請作業自106年4月1日起至4月30日止接受申請；儘後召集至5月31日止，凡符合申請資格者，請儘速向服務機關或所轄之鄉市公所提出申請。
為使107年度後備軍人緩召、逐召及儘後召集申請作業能順利進行，澎湖縣後備指揮部已於日前召開作業協調會，針對申請作業情形及意見溝通後，請各機關（單位）統一作法，且本諸依法、公正、服務後備軍人之原則辦理；並請鄉市公所亦能召集村、里幹事等相關作業人員講習會，期能提昇為民服務品質。
縣府民政處表示：民眾對於申請作業內容可至「國防部後備指揮部」相關網頁下載參考，亦可洽詢澎湖縣後備指揮部電話：9263160，或澎湖縣政府民政處兵役科電話：9266671及各鄉市公所役政單位。民政處兵役科服務專線：9266671。
(中時)
關鍵字：後備軍人緩召
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