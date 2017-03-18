華德福學校春之慶典 宣誓守護螢火蟲
春暖花開、萬物復甦，雲林古坑鄉山峰華德福教育學校18日舉行「春之慶典暨山峰螢火蟲守護活動」，師生演唱春頌、晨詩及春之舞蹈迎接春天到來，並宣誓守護螢火蟲，希望大家重視生態保育，善待螢火蟲棲地。
古坑鄉山峰華德福教育學校環境優美，周邊保存豐富生態，成為學生最佳的課外教材，附近的螢火蟲更是學校生態環保的重要指標，校方特別舉辦「春之慶典」迎接春天的到來，並以歌唱、舞蹈來守護學校最特別的鄰居「螢火蟲」。
縣長李進勇、立委劉建國、古坑鄉長黃意玲與許多地方鄉親，今天一起參與「春之慶典」，6年級學童則以國、台、客語，帶領師生與來賓朗誦螢火蟲守護宣言，展現愛護環境、守護自然的決心。
李進勇表示，華德福親近大自然環境的教育方式，有別於傳統一般學校教育，實驗教育在雲林實施多年，成就非凡，縣府勇於創新、接受挑戰，為小朋友開啟另一扇窗，提供多元適性發展，讓小朋友有更多的學習選擇，發掘本身獨特潛力、成就未來。
(中時)
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