奧克蘭機場嗅彈犬嚇逃遭擊斃 網友揪心

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紐西蘭奧克蘭機場一頭受訓的嗅彈犬昨天受驚嚇逃跑，機場人員苦追不果下，請來警方射殺。無辜嗅彈犬遭擊斃，引發網友一片罵聲。

根據「紐西蘭前鋒報」（New Zealand Herald）報導，這頭嗅彈犬葛瑞茲（Grizz）10個月大，是長鬚牧羊犬和德國短毛指示犬的混種，牠在清晨值勤時受到驚嚇，掙脫指導手狂奔。

機場人員在苦追3個多小時仍搞不定下，只好請來警方。警方在無計可施下，扣下板機。

機場發言人穆利塔羅（Lisa Mulitaro）說，發生這件事，大家都很難受，尤其是努力想捉回葛瑞茲的工作人員。她說：「任何和機場營運有關人士都瞭解，工作犬對機場安全運作的重要性。」

她說：「包括邊界單位、航空公司，地面指導手和紐西蘭警方在內的緊急作業中心團隊，在窮盡手頭上各種可行辦法後，做出艱難的決定。」

穆利塔羅說，機場當局將對這起事件進行檢討，並和飛航安全局密切合作。飛航安全局也將進行他們本身的調查。

全球網友紛紛上社群媒體譴責奧克蘭機場，奧克蘭機場的臉書頁面也湧入網友憤怒的留言。

網友Claire Samuel留言寫道：「可憐狗狗被擊斃，令我覺得噁心、憤怒和心煩。更令人難過的是知道小狗受到驚嚇。以你們為恥，奧克蘭機場。」

奧克蘭機場臉書專頁也湧入近千名網友給1顆星的評鑑，使得評鑑滿分5顆星下，只剩下2.6顆星。1060318

(中央社)