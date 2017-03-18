不要薩德 南韓星州郡數千居民發動抗議

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數千名南韓人今天發動示威，抗議政府決定部署美國飛彈防禦系統薩德（THAAD）。美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）昨天訪問南韓時重申，薩德將照常部署。

提勒森昨天在首爾表示，美國與南韓對薩德的部署將繼續。

薩德部署地南韓星州郡居民表示，薩德將對居民的健康和環境構成危害，並說薩德的進駐將使他們成為北韓的首要目標。

星州郡和首爾東南方275公里處一個鄰近地區約2000名居民發動示威，他們手持布條，上頭寫著，「不要薩德，要和平」。

當局出動約2000名鎮暴警察維持秩序，以及阻止抗議群眾接近薩德部署地。

美國與南韓表示，薩德系統純粹用於防禦，但中國大陸憂心這將損害其核子嚇阻力，憤怒回應，對南韓祭出被視作經濟報復的連串措施。（譯者：中央社蔡佳伶）1060318

(中央社)