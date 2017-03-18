楊泮池不續任而非辭職 學界反應不一

台大校長楊泮池身陷論文爭議，今天正式向校務會議請求「不續任」。學界反應不一，校務會議上有多位代表為楊惋惜，但也有人認為楊泮池是「不續任」而非辭職，沒為真正負責。

台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多位學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處，遭到外界責難。楊泮池今天在校務會議上正式發表聲明，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。

對此，全國教師工會總聯合會（全教總）發出聲明指出，楊泮池本就應以高道德標準自我要求，應「自請下台」才是負責，「不續任」是看似負責卻最不負責的方式，且楊泮池只要還擔任台大校長一天，就能運用職權和影響力遮掩外界對論文案的質疑。

作家陳芳明也在個人臉書上張貼楊泮池今日的新聞報導，並評論「這不是請辭，而是遁逃」。他認為在研究團隊中，所有成員都不能孤立存在，不能只說「我的部分沒有問題」。陳芳明更批評楊泮池是他見過最沒擔當的校長，比黑社會老大還不如，為台灣學界留下無可抹滅的恥辱。

因違反學術倫理遭台大教評會解聘的教授張正琪，今天也透過媒體發表聲明，認為楊泮池是否續任並非重點，而是校方處理論文案時，有無做到公正、公開、客觀、獨立審查等原則。

張正琪指楊泮池處理台大論文案中有「楊P的六道陰影」，包括沒有利益迴避、沒給當事人對談機會、未查明事證、處分明顯失衡、動用政治力量叫人閉嘴等問題。

不過今天在校務會議上，許多代表發言對楊泮池不續任感到惋惜，認為楊泮池是為此事「犧牲」，或覺得是不錯的「停損點」。台大應用力學所教授王立昇也擔心，如果校務會議現在就答應不續任，可能反落實了外界對台大的不實指控。

東吳大學前校長劉源俊今天接受中央社電訪指出，他在3個月前就公開建議楊泮池不續任，認為這是對台大、對楊泮池最好的選擇。楊泮池遲在今天才宣布不續任，已經太慢、太晚了，「缺乏智慧」，如果他在校內展開調查前就離開行政職務，後續很多爭議都不會發生。1060318

(中央社)