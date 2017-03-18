318學運3週年 府：人民才是國家主人
今天是三一八太陽花學運3週年，總統府表示，這個運動提醒大家，人民才是國家的主人，新政府積極拓展台灣國際空間，在經貿戰略及經濟發展，也正全力推動各項轉型升級工作。
總統府發言人黃重諺今天表示，三一八太陽花學運，不僅是台灣民主進一步深化的里程碑，藉由公民社會的全面崛起與投入，這新一波的民主浪潮，更讓自由民主與公平正義的價值，落實在公共治理上，並進而帶動國人福祉的全面提升。
他表示，這個運動也提醒大家，人民才是國家的主人，而離開自由民主與國人福祉的確保，任何政權都將失去存在的正當性。
黃重諺說，因此，新政府上任以來，不儘積極的拓展台灣的國際空間，在整體經貿戰略以及國家的經濟發展上，也正全力的推動各項轉型升級的工作，目標就是改革過去國家發展失去方向、經濟體質弱化的缺失，以確保國家的永續發展。1060318
(中央社)
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