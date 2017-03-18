嘉義區漁會會員代表選舉 掌權藍營大勝
嘉義區漁會今天辦理第11屆會員代表選舉，現任總幹事林俊雄由泛藍支持，與綠營登記候聘的理事黃金獅競爭，結果掌權泛藍陣營以33席大勝綠營的18席，差距達15席。
嘉義區漁會長期以來，一直是國民黨黃派在掌控，現任總幹事林俊雄是區漁會榮譽理事長林水樹的姪子、東石鄉長林佳瑩的堂哥，基層實力雄厚。
嘉義區漁會會員人數2萬4000多人，這次會員代表選舉有78名候選人登記搶51席，理事應選15席，藍綠陣營各登記17人。
嘉義區漁會第11屆會員代表選舉上午9時開始投票，直到下午3時結束，藍綠陣營總動員催票，設在布袋、東石、義竹及朴子等鄉鎮市34個投票所，投票踴躍。
選舉結果出爐後，掌權藍營以33席大勝綠營的18席，差距達15席，不少鄉親打電話，或前往區漁會向林俊雄恭賀。
不過，林俊雄登記候聘後，農委會漁業署函覆警察資歷與漁業工作無關，導致林俊雄曾任警察資歷無法計分，總分不合格，無法成為合格候聘總幹事。
林俊雄表示，總幹事遴選登記候聘在先，嘉義縣政府打完分數，農委會卻停止適用函文在後，程序有問題，針對警察資歷無法計分提出申覆，另也提出行政訴訟，未來將待官司結果出爐，再做規劃。1060318
(中央社)
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