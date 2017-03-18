泰警赴命案現場 照片變成無頭警
泰國一名警察到一起命案現場調查時，同事替他拍照，竟然呈現無頭的畫面，上傳網站後引發網友議論，靈異之說不脛而走。攝影專家解釋是因為光線角度造成，並非靈異。
根據泰國「泰叻報」報導，泰國南部的洛坤省一名警察和同事前往調查一起命案，當他在查看屍體時，他的同事替他拍照，當場檢視照片時嚇了一大跳，竟然他的頸部以上不見了，猶如無頭警察，照片上傳後引起許多網友議論紛紛，他本人則是趕緊到佛寺拜拜奉獻積功德。
這張無頭照片引起泰國各界廣泛討論，靈異現象或怪力亂神的說法都有，但經過攝影專家仔細檢查後，認為純粹是現場光線不足和角度的問題，讓照片中的頭部消失，有媒體還特別找另一警員拍攝同角度的照片，結果也呈現無頭警察的現象。
泰國民眾對怪力亂神和靈異等深信不疑，像是不正常顏色和形狀的動植物，如畸形貓或豬，或者剛出土的巨木等，都會特意膜拜，特別是若出現在每個月兩次的樂透開獎日前，更會讓民眾瘋狂。1060318
(中央社)
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