為健康把關 乳房攝影澎巡迴篩檢服務

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澎湖縣衛生局與高雄安泰醫院合作辦理乳房攝影巡迴車，今天由馬公第二衛生所開始，一連12天將巡迴各村里進行35場次篩檢服務，婦女可把握難得機會，為自己身體健康把關。

澎湖衛生局指出，此次巡迴篩檢服務，除乳房攝影檢查外，還有子宮抹片與糞便潛血篩檢等，凡年滿30至74歲婦女都可依巡迴村里時程前往接受篩檢服務。

衛生局長陳淑娟表示，澎湖乳癌發生率是婦女癌症第1位，女性乳癌是澎湖癌症死亡原因第4位，澎湖去年有3000名婦女接受篩檢，其中11名死於乳癌，呼籲婦女朋友接受乳房攝影，只要忍受幾秒鐘的不適感，換來乳房的健康。

澎湖衛生局表示，高雄安泰醫院乳房攝影巡迴車，今天開抵馬公第二衛生所開始，將巡迴澎湖本島4鄉市和望安鄉，總共安排有35場次巡迴服務，民眾可攜帶身分證明、健保IC卡等就近前往作篩檢服務。

澎湖衛生局所轄馬公市第二衛生所，還有口腔癌、大腸癌、子宮頸抹片等各項癌症篩檢，所轄馬公澎南7里婦女，把握良機，接受檢查，一起為自己身體健康來把關。1060318

(中央社)