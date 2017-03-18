韋禮安為藍色小精靈配音 有如活在電影
在全球掀起藍色狂熱的最新動畫電影「藍色小精靈：失落的藍藍村」，中文版邀請歌手韋禮安擔任「小聰明」角色配音，他這次擔任配音過程，讓他覺得就像活在電影中。
「藍色小精靈：失落的藍藍村」今天舉辦韋禮安中文版配音明星記者會，現場韋禮安除暢談配音過程的甘苦談外，更即興現場演唱為電影角色助陣。
獻出配音處女秀的韋禮安表示，從小就是藍色小精靈的粉絲，這次擔任小聰明的配音過程中，不僅是角色與本身驚人的相似度讓他覺得就像活在電影中、非常享受外，特別的是他的阿姨、曾擔任「我們這一家」電影「橘子」角色的專業配音員也特別參與其中，還巧妙把自己的小名「安安」融入劇情中，讓他彷彿回到童年時光。
花絮預告這次配音保留了家族時常「破音」的小特色，讓中文版電影更添獨特魅力，韋禮安在現場即被大家熱情要求隨堂考，臨時飆唱情歌「Luvin' U」，用動人歌聲為電影中小壯丁追求小美人的橋段浪漫加分。不過他也開玩笑補充，沒聽到破音的粉絲別失望，只要進電影院就能得到很多的滿足。
這次配合電影，片商也展出從國外訂製、造價百萬的巨型藍色小精靈雕像組成的「迷你藍藍村」，更有超過500隻的超萌小精靈，打造全台唯一的「藍色小精靈村」，彷彿電影場景真實呈現眼前，即日起至4月16日在SOGO復興館展出。1060318
(中央社)
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