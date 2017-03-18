北市就服處釋366職缺 月薪最高42K

台北市就業服務處今天說，目前提供366個工作機會，福容大飯店釋出客務組主任職缺，薪資達42K，另外像任意門公司釋出中餐廚師月薪也可達39K，歡迎求職民眾前往遞件應徵。

就服處說，現場徵才時間從21日至24日，21日下午在捷運忠孝復興站的頂好就業服務站；22日下午在捷運龍山寺站的艋舺就業服務站、捷運西門站的西門就業服務站等處；23日下午在艋舺就業服務站、頂好就業服務站等站；24日下午在內湖就業服務站等。

就服處表示，參與廠商有歐艾斯公寓大廈管理維護公司、人杰老四川、貢茶、鬍鬚張、頂呱呱、爭鮮、樂尼尼國際、生活工場、嘉賀保全、大紅豆食品行、駿宇大飯店及寶雅等18家企業，共366個工作機會。

就服處說，本週人力需求有餐飲業、保全業、旅宿業及零售業等對基層人力需求殷切，像是餐飲業福容大飯店釋出薪資42K的客務組主任及38K的成控驗收員；任意門也釋出39K的中餐廚師。1060318

(中央社)