公務退撫自選投資 銓敘部：除非改提撥制
公教人員退撫基金未來是否也可設計投資組合供利害關係人自行選擇？銓敘部長周弘憲今天表示，公務人員退休目前是採確定給付制，除非決議要改提撥制，才有辦法選擇投資方式。
媒體報導，總統府年金改革委員會昨天在行政院召開「年金制度基金管理與組織第二次研議會議」，會中拋出新概念，公教人員退撫基金是否比照私校設計投資組合、供利害關係人自行選擇，將等基金管理組織定位確定後，重新檢討。
兼任公務人員退撫基金管理委員會主委的周弘憲今天受訪指出，要能選擇投資組合，除非先改為提撥制，有個人帳戶，可以選擇穩健、保守或積極等方式投資。好處是沒有破產問題。
周弘憲說，目前公務人員採確定給付制，沒有個人帳戶，退休所領的有一定額度，按照在職薪資替代率按月提撥，容易因提撥不足或績效不好，產生破產問題。
周弘憲表示，確定給付制跟提撥制都各有優缺點，端看大家最後如何決定。1060318
(中央社)
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