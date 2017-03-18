南瑤宮笨港進香回鑾 信眾熱情相迎

南瑤宮笨港進香活動今天回鑾，媽祖下午進入彰化市區，歡迎南瑤宮二媽以及五媽的信眾在英士路迎接媽祖，場面熱鬧。

興建清乾隆3年的彰化南瑤宮，主祀媽祖，外傳香火來自嘉義笨港，因而從清朝嘉慶年開始，都有信徒前往笨港進香，活動至今未中斷，而今年的南瑤宮笨港進香活動總計有7天6夜，行經彰化、雲林以及嘉義等縣市。

彰化市長邱建富說，今年的南瑤宮笨港進香活動由老二媽會、興二媽會與老五媽會合辦，稱為「二媽年」，而在媽祖要回鑾的時候，有網友發現南瑤媽的GPS訊號竟然在日本出現，被引為趣談，也為笨港進香活動增添傳奇。

而南瑤媽約在下午2時30分左右，進入南瑤宮所在的彰化市市區，媽祖活動路線沿路的商家都擺出香案祭拜，也提供麵包和飲料給跟著南瑤宮一路前往笨港進香的信徒，接駕的彰化市大埔路以及英士路路口，也因擠滿眾多信徒和民眾顯得熱鬧滾滾。

而南瑤媽預計下午都將在彰化市區遶境，計畫晚上回鑾南瑤宮，為笨港進香活動劃下句點。1060318

(中央社)