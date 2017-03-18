人口紅利消失 陸加快以人為核心城鎮化

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中國大陸中國社會科學院副院長蔡昉今天表示，中國大陸人口紅利已經消失，要想解決當前勞動力短缺的問題，要加快以人為核心的城鎮化。

中國經營報官方微博報導，在大陸國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2017年會」上，蔡昉表示，中國大陸人口紅利已經消失，不只是高技能勞動力缺乏，連普通勞動者、非技能勞動者都短缺，勞動力工資上漲非常快。

他指出，一些農民工因為孩子教育、養老選擇回鄉，從生產率高的城市回歸到生產率低的鄉村小鎮，這非常不利於生產力的發展。

蔡昉說，所以要把這部分人留在城市，這就是新一輪的城鎮化。提高戶籍人口城鎮化率，需要合理分擔戶籍改革成本，合理分享改革預期。1060318

(中央社)