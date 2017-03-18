桃園忠烈祠暨神社文化園區修復落成

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」歷經1年多整修，18日舉行修復落成音樂會，以嶄新面貌示人。（蔡依珍攝）

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」歷經1年多整修，18日舉行修復落成音樂會，日式建築風貌別有韻味。（蔡依珍攝）

「桃園忠烈祠暨神社文化園區」歷經1年多整修，今舉行修復落成音樂會，以嶄新面貌示人，桃園市長鄭文燦說，這是全台建築風貌保存最完整的神社，不用坐飛機到日本，就能一窺日式建築之美，未來將規畫更多文化活動，讓更多市民朋友參與文化饗宴。

桃園神社建於1938年日治時期，以台灣檜木建造而成，近年因拜殿、本殿屋頂嚴重漏水，民政局斥資進行修復工程，完成屋頂防漏、銅板瓦及木籬更換。

今正式落成，原本的「社務所」規畫為展覽空間及遊客中心，「管理員室」規畫為販賣部，並搭配人車友善動線、地坪修整、照明系統、鳥居恢復原貌等，成為虎頭山風景區一環，希望吸引大家來遊憩。

鄭文燦說，1972年中日斷交，蔣介石下令拆除在台的所有日本神社，但桃園神社有忠烈祠祭祀殉國烈士，完整保存至今，是日本境外保存最完整的神社，就連電影《KANO》都來此取景，未來會在不賦予意識形態下，活化使用這些歷史所留下的建築資產，讓旅客近距離觀賞歷史演進的里程碑。

(中時)