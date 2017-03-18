澎湖冬季觀光護照抽獎 把握最後兌領機會

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澎湖縣政府推出「冬天不上班旅行節」冬季觀光護照，索取至3月31日止，遊客護照在手，立即享有百家優質店家優惠好康，並搭配抽獎活動，多項澎湖好禮將於4月5日抽出，獎項總計超過330份，最大獎為價值萬元的遠航高雄-澳門來回機票，來澎旅遊的您，一定要把握最後領取護照的機會，萬元好禮幸運得主可能就是你唷！

旅遊處表示，活動獎項另外尚有華信、遠東、立榮國內機票、船票、旅遊住宿券、租車券、干貝醬、風茹茶、澎湖鹹餅、蘆薈潔淨禮盒、花枝大娃娃……等等多項豐富大獎及見面好禮-希望珍珠共計10,000顆，冬季遊澎湖，拿護照、享優惠，多項好禮送給你。

「冬天不上班旅行節」優質旅遊套裝行程，Long stay住房專案，吸引遊客來澎湖長住旅遊，讓旅人在冬天沒有紛爭吵雜的島嶼盡情放鬆。

旅客在馬公機場旅客服務中心或澎湖海洋地質公園中心處即可兌領。相關訊息，請上「澎湖逍遙遊」網查詢。

(中時)