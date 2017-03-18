SBL》年度第一隊出爐 達欣2人最多

本季年度第一隊成員分別為周儀翔、蔡文誠、布拉、李維哲與呂政儒(左至右)。(黃及人攝)

第14季SBL年度第一隊名單18日公布，分別由達欣的「印度姚明」布拉與周儀翔，以及裕隆「男模」呂政儒、富邦「本土洋將」蔡文誠、台銀李維哲5人獲選，不過李維哲的獲獎心得卻是，「感覺怪怪的，我還以為不是我！」

在李維哲的心中，更適合獲選本季年度一隊的人，是達欣後衛蘇翊傑，不過上季拿下最佳後場防守球員，本季變成年度第一隊成員之一，李維哲說：「真的很開心，可是我更希望現在可以還在場上打球，就是晉級季後賽。」

所以李維哲的下一個目標，就是努力帶領台銀晉級季後賽，畢竟去年12月當上行員後，他的球員合約等同終生簽給台銀了，只是當前台銀再次陷入連教練都沒搞定的窘境，到底許智超是否續任？看來有的等了。

生涯第2次獲選年度第一隊的蔡文誠表示，雖然很開心入選第一隊，卻沒法幫助富邦繼續在季後賽拚戰，讓他感到很可惜，「這或許是我的責任吧，身為隊長的我，沒把球隊帶好，下個球季我會更努力的。」

(中時電子報)