丁噹發聲獻愛　邀12位唐寶寶共舞

丁噹為公益活動獻聲。（相信音樂提供）

丁噹為公益活動獻聲。（相信音樂提供）

丁噹為公益活動獻聲。（相信音樂提供）

丁噹獻愛向來不遺餘力，今晚出席「為愛發聲 為唐寶寶讚聲」公益演唱會，與12位唐氏症孩子一起唱跳演出；她今下午彩排，孩子們一見到她便熱情互動，搶著分享自己長大後的志願，有人想當空少、有人想當鼓手，丁噹開心地和他們約定：「下次我表演時，你們來幫我打鼓喔。」

丁噹除了演唱經典歌曲，更誠意十足獻唱正向能量新歌〈最小的偉大〉，12位唐氏症孩子穿著自己長大想要成為的職業服裝認真演出，丁噹感動說：「前幾天看到唐寶寶排練的視頻，感動到想哭，因對他們來說，要排練記牢一首歌的舞蹈是很困難的事，真的覺得他們好努力、好棒！我一直很想當幼稚園老師，喜歡與小朋友唱歌、跳舞，說故事給他們聽，希望未來有機會能開幼稚園，讓每位上天派來的天使安心成長茁壯，勇敢朝夢想前進。」

她透露曾有位歌迷的妹妹得了唐氏症，當時歌迷對她說：「我現在單身，將來的另一半希望除了愛我之外，也能愛烏及屋愛我的妹妹。」因為顧及妹妹的照顧這位歌迷堅持單身，兄妹情深的感人故事讓她初聞時忍不住頻頻拭淚，不忘呼籲大家關心身邊唐氏症孩童，希望可以有更多人關注，為唐寶寶讚聲。

(中時)