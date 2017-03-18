好事真近了？范冰冰注意聽 李晨認：3年想抱3寶寶

和范冰冰頻被催婚，李晨公開表示3年想抱3寶寶。（圖／取材自微博）

大陸演員范冰冰和李晨自大方認愛後，感情越趨穩定，不時傳出兩人結婚消息，令粉絲也跟著喊話要他們趕快修成正果，近日李晨現身活動大方回應被催婚，更直接認了「3年想抱3個寶寶」的念頭。

李晨日前出席陸綜《約吧！大明星》的上海記者會，被好友兼活動主持人袁成杰頻問戀情，不斷催婚之外，還建議他「三年抱仨（3個寶寶）」，而李晨聽了也爽快表示「好吧，借你吉言」，貌似早已打算好要生幾胎，更令外界期待是否近期就能聽到兩人傳出喜訊。

另外，李晨近年因成為《奔跑吧》固定班底，加上和范冰冰公開戀情，令他知名度大增，袁成杰和他相識多年，對此大讚「我還以為他會大牌很多，沒想到為人處世也一直沒變」，還笑稱身材也是如此，「10年前他就是六塊腹肌，現在估計也是。」

(中時電子報)