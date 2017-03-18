傳李大維派駐泰國 府：不正確的訊息

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媒體報導指外交部長李大維將派駐泰國，總統府發言人黃重諺今天說，相關報導是不正確的訊息。

總統府17日發布人令，外交部政務次長侯清山另有任用，應予免職；特任侯清山為駐義大利大使；任命章文樑為外交部政務次長。

有媒體今天引述「外交人士」表示，外交部常務次長李澄然也將外派駐南韓首爾，其辦公室人事也早有運作，至於外交部長李大維可能預計於5月20日後，駐泰國曼谷。

針對上述報導，黃重諺說，相關報導是不正確的訊息。外交部發言人王珮玲則表示，駐外館長的任命是總統職權，外交部沒有評論。1060318

(中央社)