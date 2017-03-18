疑挖破汙水管 小港地層塌陷60公分

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高雄小港中林路跟中利街口附近今天下午地層塌陷60公分左右，並湧出一灘積水，警方初判是施工單位不慎挖破汙水管所致，已封鎖現場周遭並知會相關單位善後。

高雄小港中林路跟中利街口附近地層下午突然塌陷60公分左右，並隨即湧出一灘積水，警方據報到場封鎖附近區域路段，提醒用路人和周遭民眾注意。

高市勞工局勞檢處隨後派員了解，現場並無人員傷亡，屬工程施工不慎釀災。1060318

(中央社)