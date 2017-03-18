萬金石馬拉松19日開跑 650警力維安
「新北市萬金石國際馬拉松」明天開跑，共有來自世界各國1萬2000名選手熱情參與，金山警分局將投入650名警力，確保賽事順利進行。
金山警分局明天將在起終點、賽事會場及周邊架設千萬畫素即時影音傳輸系統，並透過路口監視器及機動架設M-Police即時影像，掌握沿線賽道、路口的人車情形，另出動新北警犬隊、刑事局防爆偵搜小組，強化賽事會場及周邊維安。
此外，警方表示，賽道沿線共有7處派出所設有「自動體外心臟電擊器」（AED），若有選手受傷、中暑、心臟病等緊急狀況，可就近進行急救，確保選手生命及安全。
至於交通管制，警方指出，明天凌晨2時起將調撥車道，並在賽事會場周邊及沿線路口實施交通管制，嚴禁車輛穿越賽道影響參賽選手成績。
金山警分局也將在會場設立機動派出所，向與會人員宣導「反毒品」、「反飆車」、「防竊」、「婦幼安全」，並逐一發送宣導品，盼提高預防犯罪觀念。1060318
(中央社)
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