萬金石馬拉松19日開跑 650警力維安

「新北市萬金石國際馬拉松」明天開跑，共有來自世界各國1萬2000名選手熱情參與，金山警分局將投入650名警力，確保賽事順利進行。

金山警分局明天將在起終點、賽事會場及周邊架設千萬畫素即時影音傳輸系統，並透過路口監視器及機動架設M-Police即時影像，掌握沿線賽道、路口的人車情形，另出動新北警犬隊、刑事局防爆偵搜小組，強化賽事會場及周邊維安。

此外，警方表示，賽道沿線共有7處派出所設有「自動體外心臟電擊器」（AED），若有選手受傷、中暑、心臟病等緊急狀況，可就近進行急救，確保選手生命及安全。

至於交通管制，警方指出，明天凌晨2時起將調撥車道，並在賽事會場周邊及沿線路口實施交通管制，嚴禁車輛穿越賽道影響參賽選手成績。

金山警分局也將在會場設立機動派出所，向與會人員宣導「反毒品」、「反飆車」、「防竊」、「婦幼安全」，並逐一發送宣導品，盼提高預防犯罪觀念。1060318

(中央社)