綠委質疑駐衛警帶人鬧場 試院：別冤枉

民進黨立委段宜康質疑，考試院審查年金法案有6名退伍軍人鬧場是因駐警隊長王毅雄帶人進入院區。考試院官員指出，王毅雄和政風室主任鄧雅文非常盡職，盼不要亂冤枉他們。

段宜康在社群網站臉書（facebook）表示，3月7日上午考試院審查年金改革法案，找專家學者開了一場公聽會。結果因為闖進6名退伍軍人鬧場，搞得會議無法進行而提早結束。

段宜康說，其實台北市警察局，當天派了員警在考試院內外，協助維持秩序。但公聽會開始前，考試院就要求制服員警退出會場內外；會場由考試院自聘的駐警隊負責保護；這6個人原本被擋在警方的封鎖線外。鄧雅文、王毅雄出面和市警局協調，讓他們進入院區。

段宜康質疑，「六壯士」大鬧考試院，考試院自聘的駐衛警，居然沒有人保護主席，沒有人維持秩序。

考試院官員指出，王毅雄是公務人員協會的理事，會認識理事長李來希是很正常的，李來希那天受邀來參加會議，「不能說因為跟王隊長跟他們講話就說有串通之嫌，這樣也不太好」。

官員表示，王毅雄和鄧雅文都是非常盡心盡力且盡職的人，希望不要亂冤枉他們。

官員指出，當天現場考試院副院長李逸洋進出會場時，都有駐衛警在旁保護。1060318

(中央社)