新竹區漁會漁民小組當選名單出爐

新竹區漁會於今天辦理第14屆漁民小組改選工作，在新竹市政府選務人員及漁會工作人員通力合作下，改選任務圓滿達成。

新竹區漁會表示，依漁會選舉罷免法規定，漁會選任人員每4年改選1次，選舉貴在能於「公平、公正、公開」原則下，選賢與能，讓有賢者能人共商漁會事務，做好服務漁民的工作。

新竹區漁會表示，本屆選舉，新竹區漁會具選舉資格會員人數有1萬2525人，採新竹市17個、新竹縣10個選區進行投票，依法選出漁民小組長17人、會員代表51人。今日投票人數總計2355人，投票率接近2成。

今日投票結果出爐，小組長當選名單包括後湖小組徐毅宏、坡頭小組陳貴子、埔和小組史文良、新豐小組王倉英、重興小組陳方月琴、鳳坑小組方鄭勉、大義小組曾國炫、新港小組曾清潭、新竹市小組吳仁堅、南寮小組陳秀治、海濱小組張瑞華、中寮小組蔡森雄、港南小組韋洲、大庄小組張添進、鹽水小組陳文良、內湖小組林榮平、南港小組王水玉。

會員代表當選名單則為後湖小組胡能誠、坡頭小組史智紘、埔和小組呂金清、翁鎮縣、新豐小組陳詠政、李正岳、陳進芳、重興小組吳炎君、陳圈、鳳坑小組戴姜恩、鄭凱隆、尚義小組張春陽、大義小組曾陳月、崇義小組曾讚波、新港小組陳元樂、戴章泰、陳相義、舊港小組吳清河、新竹市小組曾良、許理深、章吉成、陳永地、朱正杰、呂文燦、南寮小組陳相褔、戴(啟)吉、鄭朝陽、曾陳維新、林榮村、謝寬和、王賜、海濱小組彭東銘、中寮小組陳世德、港北小組張志現、港南小組蘇瑞林、王基順、虎山小組陳資欽、浸水小組楊文欽、羅中明、香山小組林梅華、張政烺、大庄小組許順商、美山小組吳岩、朝山小組陳文中、劉天來、海山小組陳星安、鹽水小組王水來、內湖小組周家任、內湖小組王萬來、南港小組周增燕。

新竹區漁會表示，後續將在3月31日召開會員代表大會，依法選出15位理事、5位監事及2位出席上級漁會代表；另於4月13日召開理監事會議，依法選出理事長、常務監事及聘任總幹事。1060318

(中央社)