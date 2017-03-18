客家選票左右選舉？客家觀點看台灣政治

《台灣客家政治風雲錄》新書座談會今下午在交大客家學院舉辦，院長張維安（左）、作者何來美（右）均出席座談。（莊旻靜攝）

《台灣客家政治風雲錄》新書座談會今下午在交大客家學院舉辦，曾與何來美（右二）共同跑新聞的「老戰友」也到場支持。（莊旻靜攝）

《台灣客家政治風雲錄》新書座談會今下午在交大客家學院舉辦，院長張維安（前排左三）、作者何來美（前排右三）以及對此書感興趣的各界人士均出席此場座談。（莊旻靜攝）

「客家人是否被邊緣化？」客家籍作家、前聯合報地方中心副主任、何來美近日出書《台灣客家政治風雲錄》，從客家人的角度撰寫台灣政治人物，今（18日）在交通大學客家學院舉辦新書座談會。

《台灣客家政治風雲錄》時間軸自日治時代桃竹苗、屏東地區抗日，至上屆總統大選，何來美斷言，客家人是台灣第二大族群，歷屆總統當選關鍵票數，皆掌握在客家庄，這也是歷屆總統候選人之所以紛紛號稱「客家妹」、「我是客家人」的原因。

何來美出身苗栗公館，曾任記者40餘年，也曾擔任旺報特約撰述，為了寫作此書，走訪台灣各地，何來美表示，在台灣政治版圖上，「客家人彷彿被邊緣化，但實情是否如此？」他侃侃而談，1895年抗日戰爭，戰況最激烈區域在桃竹苗客家山區，南至屏東蕭家，都可見客籍仕紳抗戰身影。

甚至在二二八事變中，發生在花蓮的張七郎慘案，亦為客家人，何來美也指，在少數人敢挑戰威權的時代，即有因許信良而起的中壢事件，可見客家人參與政治的蹤跡。

何來美也分析，前總統陳水扁在任內創辦客委會，大力促成客家人地位，也讓他在客庄得票率自3成提升到4成，而無論馬英九或是蔡英文，在競選總統時，都不忘與客家有所牽連，顯見客家票已成為左右選舉的關鍵。何來美表示，出此書，也是論述客家非邊陲、非依附的族群。

交大客家學院院長張維安今表示，此書從客家觀點出發，對於認識台灣社會十分有幫助，具有歷史的高度。《台灣客家政治風雲錄》內容也論述客家籍政治人物，從大選到地方，自古至今，與會者也分享，此書有田野調查角度，讀來卻生動不生澀，可讀性高。

(中時)