唱上癮! 費爸搞笑對嘴、喬帥湊一咖

費德勒與哈斯、狄米卓夫搞笑合唱，喬柯維奇也參一腳。(翻攝自Twitter)

「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)球技高超，私下的他還熱愛唱歌。繼澳網與德國老將哈斯(Tommy Haas) 、保加利亞好手狄米卓夫(Grigor Dimitrov)合唱後，近日又與另外兩人再度「合體」，連塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)也湊熱鬧，對嘴合唱令人發噱。

費德勒與哈斯、狄米卓夫搞笑合唱，喬柯維奇也參一腳。(翻攝自Twitter)

印地安泉網賽由於澳洲新秀基瑞歐斯食物中毒，不戰而勝挺進最終4強的費德勒，把握空閒時間，再度與哈斯、狄米卓夫合唱，不過這回不再是如澳網時五音不全，3人「對嘴」美聲唱得甚是投入，連間奏吟唱細節也不放過，「喬帥」也犧牲色相，對嘴搞笑唱一段。

費德勒分享影片，還不忘打趣說沒在開玩笑，真的要組團，煞有其事地連團體名稱都取好，叫「反手男孩」(BackhandBoys)，球迷們很捧場紛紛留言配合，「期待整張專輯！」、「唱太好了，等不及你們開演唱會」、「我要買VIP座位」。

(中時電子報)