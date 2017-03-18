便當連鎖店「𡘙師傅」辦春酒 208桌場面浩大

𡘙師傅18日舉辦25周年春酒宴。（太師傅提供）

𡘙師傅春酒宴席開208桌，有不少政治人物到場共襄盛舉。（太師傅提供）

𡘙師傅春酒宴上捐贈50萬元，慈善團體回贈匾額，感謝董事長林志勳的善舉。（太師傅提供）

知名連鎖便當專賣店「𡘙師傅」18日中午在高雄舉辦「25週年暨關懷弱勢慈善春酒」，席開208桌場面浩大，來賓冠蓋雲集，董事長林志勳當場捐贈50萬元給高雄市慈善團體聯合總會，並向員工喊話，表示很快會成為國內第一家賣便當的上市公司。

「𡘙師傅」從高雄起家，至今除宜蘭、金門之外，在全台各縣市已有53家分店、員工約1250人，為歡慶創立25周年，18日擴大舉辦員工春酒，在高雄享溫馨喜宴會館大寮旗艦館席開208桌，除員工之外，也邀請政商界來賓參加。

包括民進黨大老吳乃仁、立委劉世芳、管碧玲、許智傑、邱志偉、賴瑞隆、楊曜等人均受邀到場同歡，高雄市議長康裕成、副市長許立明也率多位局處首長出席共襄盛舉；主辦單位邀請知名台語歌手詹雅雯、翁立友登台獻唱，與員工、來賓互動，氣氛非常熱絡。

董事長林志勳說，25年前，他從鳳山兵仔市賣雞肉，從小攤子到成立1人公司，進而到現在全台都有分店，要感謝和他一起打拚的員工；他更霸氣表示，分店會一家一家開下去，以破百家為目標，更即將成為國內第一家賣便當的股票上市公司，「各位同仁將來都是上市公司的員工！公司絕對不會虧待大家！」

𡘙師傅便當店長年熱中公益活動，八八風災、高雄氣爆皆不曾缺席，今年更邀請30個慈善團體參加春酒餐會，並當場捐出50萬元，由高市慈善團體聯合總會統籌捐助弱勢。

(中時)