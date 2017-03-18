北京：中美坦率務實溝通台灣議題
中國大陸外長王毅今天說，他與到訪的新任美國國務卿提勒森針對台灣、北韓和中美雙邊貿易等議題進行了「坦率、務實和建設性」的會談；雙方並就安排兩國領導人會面，保持密切溝通。
路透社報導，提勒森（Rex Tillerson）表示，中美雙方都重申決心，將說服正快速發展核武和飛彈計畫的北韓，做出更好的選擇。
此外，報導引述大陸官媒新華社說，王毅告訴提勒森，北京和華府正在「密切溝通」，以安排中國大陸國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump）的會面。（譯者：中央社周慧盈）1060318
(中央社)
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