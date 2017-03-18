糞便微菌治糖尿病 國內完成動物試驗
微菌是造成人類很多疾病的重要原因，台中榮總胃腸科醫師吳俊穎今天在台灣微菌聯盟成立大會中說，從糞便萃取腸胃道微菌治療糖尿病已完成動物試驗，盼能早日完成人體試驗。
細菌大數據研究時代的來臨，顛覆人類對於許多疾病的傳統想法，「台灣微菌聯盟」今天在台中榮總舉辦成立大會，會長吳俊穎表示，期望能為台灣的微菌研究建立相關平台，帶來更多合作契機。
吳俊穎指出，微菌是造成人類很多疾病的重要原因，肥胖、過敏、癌症、憂鬱、巴金森氏病、自閉症，原來都與微菌相關，也都可能藉由微菌重建（或稱為糞菌移植）來治療。
過去人類對於微菌的研究，多半集中於單一病原菌所導致的疾病，譬如大腸桿菌、結核菌、幽門螺旋桿菌等。吳俊穎說，隨著大數據科技的發展，人類近幾年得以一次研究數以千萬計的微菌，也因此顛覆了人類對於許多疾病的傳統想法。
吳俊穎指出，經由糞便萃取腸胃道的微菌做成膠囊或藥物，以服用或直接灌入腸胃道來改變腸胃道的菌相，進一步治療疾病，例如糖尿病等部分疾病，國內已完成動物試驗階段，但人體試驗部分仍未通過，而美國則已應用在部分臨床治療上，希望政府不要太保守，才能與世界競爭。
吳俊穎指出，台灣微菌聯盟的主要成立目的，是為促進微菌相關產官學相關研究應用，結合各領域專家建立資訊、人才、技術的交流平台，建立台灣微菌研究跨領域、跨機構的合作團隊；並藉由共享檢體、技術及資訊，以建立台灣微菌研究資料庫；並藉由相關平台的建立，來促進台灣微菌研究的領導地位。1060318
(中央社)
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