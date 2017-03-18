大溪豆干節開跑 千人大春捲打頭陣！

大溪豆干節18日登場，昨天的重頭戲豆干大春捲，也由市長鄭文燦等人一起製作，分享給遊客一起享用。(賴佑維攝)

桃園市2017大溪豆干節18日在大溪中正公園舉辦，並由豆干大春捲打頭陣，桃園市長鄭文燦等人一起製作超大春捲，並分享給眾多遊客。鄭文燦說，19、25、26日還有熱鬧活動，歡迎遊客感受大溪之美。

鄭文燦表示，今年大溪豆干節有4大創意亮點，第1個為今天製作的「千人大春捲」，可提供約千人品嚐。第2個是19日製作的「豆腐大蛋糕」，豆腐大蛋糕運用富含豐富蛋白質與膳食纖維的豆渣，製作香甜美味的蛋糕甜點。第3個為25日推出「千人吃豆花」，成品將重達300台斤以上。第4個亮點則是26日推出的「百人大廚神」，邀請百位民眾發揮創意。

(中時)