恆春區漁會變天 枋寮區當權小勝
變天了！漁會基層選舉今天進行會員代表及正副小組長投票，屏東5個區漁會中，當屬恆春及枋寮最激烈，前者在選前頻頻上演雙方互嗆戲碼，而此不僅嗆出高投票率，在野派還以1席之差戰勝當權派，枋寮則由當權派小幅勝出；東港、琉球及林邊則依舊一團和氣。
據了解，恆春區漁會過去選情單純，上屆投票率還不到4成，但這次卻衝破8成，足足高出2倍之多，且應選會員代表只有33席，但卻有62人參選，選況堪稱史上最激烈。
而主因是國民黨籍縣議員張榮志強力支持在野派挑戰當權派，而支持當權派的恆春鎮長葉明順也不是省油的燈，因此選前黑函滿天飛，雙方人馬明爭暗鬥。昨日兩方人還各自在投開票所設休息站，誰也不認輸，但當權派卻在最後以1席之差敗北。
「怎會這樣！」開票結果出爐後，當權派以16席輸給17席的在野派，現任理事長潘明坤對此結果相當吃驚，但他說會接受事實，不過也對之後的理事選舉懷抱希望，希望能有所突破。
枋寮區漁會也上演兩派互爭激戰，現任理事長劉淼松是國民黨籍縣議員，他搭配曾代理總幹事的陳博華出選，而無黨籍縣議員陳志成則和現任總幹事陳男雄搭配，形成現任理事長及總幹事的對壘局面，不過最後仍由當權派小幅勝出。
至於琉球、東港、林邊等區漁會，因無人挑戰現任者，會員代表選舉堪稱一團和氣。
(中時)
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