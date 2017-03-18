中視 放眼天下》台灣快變孤兒！學者籲小英：把九二共識當籌碼
川習會4月登場，台灣問題擺上桌談，外傳美中可能簽署第四公報，學者研判機會不大，但陳一新教授警告，台灣要慎防「美中聯合聲明」，歐巴馬就曾出賣台灣，殷鑑不遠！中視新聞台今天(3/18)晚間十點播出最新國際時事評論節目《放眼天下》，來賓台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇建議小英政府，把九二共識當籌碼，加入RCEP 和TPP．
中視《放眼天下》節目本集深度探討，川習會背後的美中經貿問題、一中問題及台灣目前面臨的經濟困局。針對川普退出TPP後，中國大陸會不會加入，甚至取代美國？陳華昇分析，大陸若加入TPP，加上RCEP，下一步就是要主導亞太自由貿易區(FTAAP)的發展！陳一新教授直言，台灣已經快變孤兒！經濟學家馬凱教授則說，沒有九二共識，台灣沒有路走！戰略專家賴岳謙則是分析，美日韓近日恐將引爆嚴重的經貿摩擦，但日韓終將接受以經貿開放換取安保，別讓川普不開心！
3/18《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇、實踐大學副教授賴岳謙等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
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