SBL》達欣痛扁璞園 率先闖進總冠軍賽

達欣率先取得4勝1敗戰績挺進今年總冠軍賽。(中華籃協提供)

靠著「印度姚明」布拉20分、16籃板，周儀翔也有17分、6籃板與3助攻，台北達欣18日以75比63輕取桃園璞園，率先取得4勝1敗戰績挺進25日在新莊體育館舉行的總冠軍賽，這也是達欣相隔4季重返SBL總冠軍賽。

(中時電子報)