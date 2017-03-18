一男奪槍遭擊斃 巴黎歐利機場全面疏散
法國內政部表示，巴黎歐利機場（Orly airport）一名男子奪下一名駐守士兵身上的槍枝後，今天遭法國安全部隊擊斃，這起事件未造成任何人受傷。
目擊者說，這起事件約早上8時30分發生，機場接著進行全面撤離。
內政部發言人告訴記者：「一名男子搶奪士兵的武器後，躲進機場商店，後來遭安全部隊擊斃。」
發言人表示，這起事件未造成任何人受傷，內政部長勒魯（Bruno Le Roux）將前往機場瞭解狀況。歐利機場位於巴黎南郊。
目擊者勒康（Franck Lecam）說：「我們排隊等報到，要飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）。這時聽見附近傳來3到4聲槍響。」
54歲的勒康說，「整個機場全面疏散」，證實一名匿名機場人員稍早說法。
勒康說：「我們全都撤離至距離機場入口處約200公尺的地方。機場到處都是警察、緊急人員和士兵。一名安全官員告訴我們，事情發生在土耳其航空航班預計使用的37、38登機門附近。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060318
(中央社)
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