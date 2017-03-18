海軍少校展大愛 捐兩次骨髓幫助陌生人
海軍今天在官方臉書介紹一位曾經捐贈骨髓兩次的海軍少校巫展盟的故事，巫展盟以自身故事告訴大家，捐贈骨髓雖然辛苦，但對患者來說，可能是唯一擺脫病痛、獲得重生的機會。
海軍司令部今天在官方臉書上傳一段影片，介紹海軍256戰隊巫展盟少校的故事，巫展盟先後在民國100年3月、104年9月完成兩次骨髓捐贈，更曾榮獲105年全國好人好事「八德獎」。
影片一開頭以「如果你有機會救人一命，你會不會伸出援手？」破題，巫展盟以親身的故事，說明捐贈骨髓的過程雖然辛苦，但對患者來說，可能是唯一擺脫病痛、獲得重生的機會。
巫展盟呼籲大家也能以自己的方式，來幫助需要的人，激發更多的大愛，讓社會充滿愛與溫暖。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。