海軍少校展大愛 捐兩次骨髓幫助陌生人

海軍今天在官方臉書介紹一位曾經捐贈骨髓兩次的海軍少校巫展盟的故事，巫展盟以自身故事告訴大家，捐贈骨髓雖然辛苦，但對患者來說，可能是唯一擺脫病痛、獲得重生的機會。

海軍司令部今天在官方臉書上傳一段影片，介紹海軍256戰隊巫展盟少校的故事，巫展盟先後在民國100年3月、104年9月完成兩次骨髓捐贈，更曾榮獲105年全國好人好事「八德獎」。

影片一開頭以「如果你有機會救人一命，你會不會伸出援手？」破題，巫展盟以親身的故事，說明捐贈骨髓的過程雖然辛苦，但對患者來說，可能是唯一擺脫病痛、獲得重生的機會。

巫展盟呼籲大家也能以自己的方式，來幫助需要的人，激發更多的大愛，讓社會充滿愛與溫暖。1060318

(中央社)