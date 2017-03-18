南投縣辦教師康輔研習 盼提升學習效率
南投縣教師康輔研習活動，今天在營盤國小展開，90多名來自全縣國中小及幼兒園所教師齊聚進行研習，期盼提升學生效率。
「南投縣106年度教師康輔研習」今明兩天在南投營盤國小登場，南投縣教育處指出，共有90多名來自全縣國中小、幼兒園所的教師參與研習，活動目的在於培養教師的活力與創意，結合康輔與教學，提倡正常化教學、品格教育以及多元活潑的教育。
南投縣政府教育處表示，教師康輔研習從民國82年開始不定期舉辦，為校園培養康輔的種籽人才，活化教師教學方式，同時提高學生的學習興趣，而種籽教師在校慶運動會、迎新會以及縣運、大小政令宣導場合等都有好的表現。
南投縣政府教育處說明，課程內容包括歡迎會執行與實務、動動腦益智遊戲、定向越野活動、慶典活動主持與執行、簡易土風舞和團隊動力等，內容多元豐富，理論與實務並重，結合康輔活動參與及操作。1060318
(中央社)
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