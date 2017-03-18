鳳姐曬楊冪baby婚前照討罵「沒整也比妳美」
大陸網紅「鳳姐」羅玉鳳今日在微博曬出楊冪、Angelababy、曹穎婚前婚後對比照，有感而發表示「有些明星結了婚就變得不一樣了，也不知道是什麼原因」，火速引起大陸網友討論圍觀，同時也批評鳳姐此舉心態可議。
鳳姐一連PO出3位女星婚前婚後對比照，暗諷有整形，不意外地立刻就被粉絲罵聲灌爆「別人整個容關妳屁事，妳不服也去整就行了」、「傻鳳又開始靠黑明星刷存在感了」、「那妳也快結婚啊，期待妳的變化…」、「沒整也比妳美」，力挺這些女星只是時間變化加上化妝技術變好才變美罷了。
(中時電子報)
關鍵字：鳳姐、楊冪、angelababy、曹穎、
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