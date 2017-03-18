蔡昉：讓農民工變市民 才能解決城鎮化問題

中國社科院副院長蔡昉18日表示，讓農民工變成市民，才能真正解決以人為本的城鎮化問題。(陳君碩攝)

由大陸國務院發展研究中心主辦的「中國高層發展論壇」18日在北京舉行，在主題為「以人為核心的城鎮化」分組會上，中國社科院副院長蔡昉表示，以人為核心的城鎮化的關鍵是人口問題，過去兩年中國城鎮化速度明顯提高，某種程度不是來自于農民工的落戶，而是行政區劃的改變，這解決不了真正意義上的城鎮化問題。

蔡昉說，過去有一些說法是「中國一百年都不會缺人口」，他強調這只是指數量，而中國人口的年齡結構和素質問題依然存在，人口結構問題宏觀來說就是「未富先老」。

他進一步闡釋，未富先老更直接地反映在現實經濟中的勞動力短缺。他說，勞動力短缺不是指高技能勞動者的短缺，而是指普通勞動者、非技能勞動者的短缺。到目前為止，因為勞動力短缺，普通勞動者工資上漲速度非常快，單位勞動成本提高，也就意味著中國製造業的比較優勢在逐漸消失。「某種程度上，可以歸結為中國人口紅利的消失。」

蔡昉說，過去很多年，城市化帶來了充足的勞動力供給、較高的資本回報率、全要素生產率的提高。如今，當這些減慢後，城市化還有沒有潛力；他指出，「常住人口城鎮化率」和「戶籍人口城鎮化率」之間還有差別，這個差別在於農民工。很多農民工在城市就業和居住，時間不短但是沒有享受到基本的城市公共服務，因此他們的勞動力供給是不穩定的，當他們從生產率高的城市回到生產率較低的鄉村，生產率就在後退，這些對中國未來經濟增長是不利的。

蔡昉說，過去兩年，中國的城鎮化速度明顯提高，今年已經達到41%以上，這某種程度不是來自于農民工的落戶，而是行政區劃改變帶來的增加，解決不了真正意義上的城鎮化問題，也解決不了以生產率提高為導向的城鎮化。把1.7億在城市的農民工留在城市，這就是以人為核心的城鎮化。

「真正解決城鎮化，難點在於城市化，特別是把農民工變成市民，這是需要支付成本的，他們的基本公共服務、社會保障是需要財政支出的。但這部分還沒有明顯合理的分配。」

蔡昉說，應該創造更好的制度條件，在中央政府和地方政府之間合理分擔農民工落戶的改革成本，合理分享改革紅利，才能真正推動以人為核心的城鎮化。

(旺報)