澎湖縣警察局辦理性侵害及兒少性剝削防治專業訓練

澎湖縣政府警察局為提升性侵害案件及兒少性剝削防治（制）工作效能，加強員警之專業知能，調訓各專責成員，辦理「警政婦幼安全工作-性侵害及兒少性剝削防治（制）專業訓練講習」。

本次專業訓練敦聘澎湖地檢署吳忻穎檢察官講授「兒童及少年性剝削防治條例修正重點及查緝實務、法令釋疑」，針對兒少性剝削條例修正重點、偵查實務、蒐證等重點詳為說明，期能防制、消弭兒童及少年在年齡、經濟、社會身分、權力等各方面不對等關係中性自主的權益遭到剝削，並期許偵辦案件同仁應具同理心及尊重的立場詢問被害者，維護被害者的權益，避免其二次傷害。

此外，對於一般刑案的偵查上，同樣應遵守法定程序，兼顧雙方當事人之法律權益，勿枉勿縱；會中並聘請澎湖縣政府社會處王郁棻社工員講授「兒童及少年性剝削被害人之保護安置」，針對兒少保護工作、被害者隱私權之保護安置講授，使兒少能即時獲得救護與協助。

縣警局局長劉祥浤表示，重視兒童權益與保護已經是國際共識，「讓愛介入，跨越恐懼」是我國兒少保護工作願景，期藉集中訓練，凝聚第一線執勤員警對性侵害案件及兒少性剝削防制之敏銳度與關懷，增進員警處理兒童保護案件之專業知能，提升在職訓練之實效。

(中時)