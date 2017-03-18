昆凌賈靜雯台灣辣媽女星 搶占陸媒版面
台灣女星好「孕」不斷，包括昆凌挺4個月孕肚在海外旅行下腰拍照，賈靜雯生第3胎，陳妍希產後首公開亮相秀美腿，辣媽女星連日成為大陸媒體報導焦點。
搜狐娛樂等陸媒關注的焦點包括，懷第二胎4個月的昆凌和天王老公周杰倫最近飛到西班牙旅遊，連日來在社群網站分享歐洲風景、美食照，吸引大批網友熱情關注。
其中一張照片，昆凌在公交車站，身穿連身裙加上大網襪，正在拿手機對著一名男子拍照。而她挺著4月孕肚，還特地拉開腿下腰半蹲尋找拍攝角度，露出纖細小腿，從後方看就像個俏皮少女。網友驚呼昆凌的背影看不出來懷孕了。
賈靜雯分享生第三胎喜訊，用女兒的口吻寫道：「我是BoBo也可以叫我Bo妞體重3000克，身高50cm，是個浪漫的雙魚寶寶～」賈靜雯老公修杰楷則發文：「Bo妞……歡迎加入，老爸已經準備好了。」
當了媽媽的陳妍希則在日前身穿白色小禮服，搭配藍色牛仔外套，腳踩白色細帶高跟鞋，亮相品牌活動。報導聚焦在陳妍希產後身材恢復得不錯，還說當了媽媽的她，笑容更顯溫暖。1060318
(中央社)
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