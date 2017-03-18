立院排審兩岸監督條例 朝野互批
民進黨團總召柯建銘對立院將審兩岸協議監督條例草案說，民進黨有自己的節奏，國民黨不必製造矛盾。國民黨團總召廖國棟說，鼓動學運又不完成條例，失去立場的是民進黨。
立法院內政委員會國民黨籍召委曾銘宗於22日、23日排定審查「兩岸協議監督條例」草案。
柯建銘今天受訪表示，國民黨內一中各表、同表，意見不同，沒有一致的兩岸戰略思維，只是要製造民進黨和公民團體的矛盾，未思考兩岸現狀問題。
柯建銘說，民進黨身為執政黨，在兩岸問題有自己步驟、節奏，現在兩岸問題並不是監督條例最重要。民進黨既然執政，兩岸問題的監督一定比國民黨強。國民黨不必見縫插針、製造矛盾。曾銘宗只想成就個人，強壯知名度，國民黨這是毫無戰略的戰略。
廖國棟指出，民進黨鼓動三一八學運在先，又讓兩岸監督條例草案無法完成，執政後兩岸關係急轉直下，在找不到解決的方案，民進黨當然也不願意在這時碰觸兩岸監督條例，真正失去立場的是民進黨。
他說，為了台灣經濟發展、兩岸關係緩解，朝野可坐下協商，鼓勵蔡政府要朝這方向來做。
曾銘宗表示，柯建銘可能忘記民進黨過去在野時強力主張訂定兩岸監督條例，到現在執政已快10個月，全民還要等多久，且行政院還把兩岸監督條例列為優先法案，民進黨團也有提版本，難道是提假的嗎？執政黨怎麼還用在野黨的思維。
曾銘宗說，連陸委會都在20日於立法院進行的「兩岸經貿未來發展」 的報告中指出要持續推動兩岸協議監督條例完成立法。他說，訂定公開透明可行的兩岸監督條例，讓後續服貿、貨貿、兩岸租稅協議趕快啟動，維持兩岸的穩定發展。1060318
(中央社)
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