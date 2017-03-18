巴黎機場男竊槍遭擊斃 反恐檢察官調查
巴黎郊區今早有一名男子朝警方開槍後逃逸，一個半小時後，歐利機場發生匪徒竊槍遭擊斃的事件，反恐檢察官已接手調查。媒體引述警方消息說，兩起事件可能互有關聯。
今早7時，一名男子在巴黎北郊的塞納聖丹尼省（Seine-St-Denis）朝兩名執行道路臨檢的警察開槍，其中一人頭部輕傷。凶嫌竊走一輛車後逃逸。
接著，8時30分左右，一名男子在歐利機場南方航廈（Orly-Sud）竊取一名執行巡邏任務軍人的突擊步槍，然後躲進一家商店，很快就被其他巡邏人員擊斃。該名男子身上沒有爆裂物，也未造成旅客受傷。
內政部表示，警方於案發後疏散歐利機場南方航廈內約3000人，建議旅客暫時不要前往歐利機場。警方搜索後，確認機場內沒有爆裂物。
歐利機場南北兩航廈的空運在案發後完全中斷，航班暫停起降，部分原訂降落於歐利機場的班機轉往戴高樂機場（CDG）。
根據世界報（Le Monde）消息，警方認為今早的兩起事件互有關聯。
法國官方雖未透露兩起事件是否與恐怖攻擊有關，但反恐檢察官已宣布展開調查。1060318
(中央社)
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