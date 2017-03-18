澎湖縣府社會處召開《長照十年計畫2.0》社區整體照顧體系業務聯繫會議

澎湖縣政府社會處為加強本縣《長照十年計畫2.0》社區整體照顧體系計畫推動、服務體系整合及建立單位間溝通平台，特於縣府第二會議室召集衛生局及B、C級服務提供單位，共同召開業務聯繫會議，會中針對業務推動、服務建置、人力資源、計畫執行困境等多面向提出討論及改善方案。

衛生福利部為推動《長照十年計畫2.0》擴大服務對象、擴增服務項目、積極發展長期照顧服務資源等計畫宗旨，於各縣市創新辦理社區整體照顧體系服務計畫，也是一般民眾俗稱的ABC照顧服務模式，在縣府社會處積極推動爭取之下，澎湖縣獲得衛生福利部青睞，核定馬公市為第一波試辦區域，亦為離島縣市之首案，以財團法人平安基金會辦理馬公日間照顧中心為B級單位帶領財團法人天主教靈醫會惠民醫院、社團法人澎湖縣照顧服務協會、馬公市興仁社區發展協會共同辦理，發展以社區為基礎之服務模式，讓失能、失智者在熟悉的環境中獲得長期照顧服務，滿足照顧需求，落實在地老化。

社會處長蘇啟昌於會議中表示，創新計畫推動前期都有其過渡期、摸索期，目前相關服務資源提供也將逐漸步上軌道，鼓勵服務單位將馬公區試辦成果做為其他鄉市佈建服務的範本，發展出因地制宜的服務型態，也期許社區積極投入C級單位提供服務，建立車程30分鐘以內小區域長照服務體系，縮短失能、失智者及家屬獲得長照服務的等待時間、提升整體服務品質、滿足服務使用者需求、減輕家庭照顧負擔。

會議結論將由業務單位研議長期照顧專業人力資源開發及留任措施，並因澎湖縣屬離島具有特殊性應積極向中央爭取離島、偏鄉薪資加給，辦理長照2.0說明會積極開發服務提供潛在資源，提供長者優質、綿密的長期照顧服務網絡，鼓勵澎湖縣社會福利團體、社區發展協會投入長照服務，另澎湖縣長期照顧管理中心應積極開發潛在需求個案，保障長者接受服務之權益。

(中時)