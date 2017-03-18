總統盃健美賽女力士倍增 全場嬌點

106年全國總統盃健美錦標賽今天在高雄登場，隨著「女力」時代崛起，參賽女力士人數倍增，她們上台比賽，舉手投足間都成為全場「嬌」點。健美女將李佾悅再奪金牌。

比賽下午在左營國中登場，有150多名男女選手同場競技，參賽選手除過磅外，還都須接受運動禁藥檢測，其中有1名男選手拒絕驗藥，將被取消資格。個人賽分社會男子組、男子青少年組、男子壯年組、女子163公分以下、女子163公分以上各組，另有團體組；傍晚頒獎落幕。

今年亞洲盃健美錦標賽將於5月18日至21日在菲律賓馬尼拉舉行，大會說，各組、各量級前3名男女選手手都得大會徵召參加亞洲盃及世界盃資格，大會說，要選多少選手還要擇日徵選，目前還沒有腹案。

受健美女將李佾悅在亞洲三連霸激勵，今年參賽女力士比往年多一倍達10多人。李佾悅不負重望再度拿下163公分以下金牌。她練健力已10多年，在唸台南長榮大學運動競技系時開始接觸，先後在大專盃及國內各項女子組健力賽拿下10面金牌，是箇中的常勝軍。

家住台南的她目前在台北當教練推廣女子健力，她說，她的對手在國外，在國內她都重在推廣工作上，「我把健力舞台當成一種表演，一上台就有飛起來的感覺，因此她參賽從不緊張，也不用親友在台下加油。

獲得女子163公分以上金牌的陳品均是台中逢甲大學建築系在學學生，接觸健力1.6年，已拿下大專盃一面金牌。她覺得健力是很好的運動，也可練出優美體態。1060318

(中央社)