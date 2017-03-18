花蓮區漁會選舉 暖警助投票
106年全國各級漁會小組長、會員代表選舉今天舉行，花蓮區漁會參選人數創歷年新高，各地區投票所均布署警力加強維安，其中多位員警協助行動不便長者投票，民眾讚「暖警」。
花蓮警分局美崙派出所警員潘銘宏，在花蓮區漁會二樓投開票所擔任維安任務，看到一名腳受傷行動不便的長者準備投票，潘銘宏主動背著長者上下樓，幫助他完成投票。
鳳林分局港口派出所副所長林正洋與警員沈政文一起抬起92歲阿公的輪椅越過門檻，讓阿公順利完成投票。
花蓮縣農業處表示，今年花蓮區漁會會員投票人數共有3906人，會員代表登記參選人數40人，爭取27席次，由於攸關理事長及總幹事人選，選情緊繃堪稱歷年之最；往年投票率約5成，今年投票率突破6成。
根據投票統計結果，有意競選理事長的黃智明高票當選代表，現任理事長簡光臺也順利通過代表門檻。花蓮區漁會將在28日進行理監事改選，4月6日選出理事長、常務監事同時遴聘總幹事。
目前18人有意角逐9名理事名額，隨著代表名單出爐，理事長人選也逐漸浮出檯面。距離新任理事長選舉及遴聘總幹事作業僅剩不到20天，理監事選戰進入白熱化階段。
選前花蓮地檢署接獲疑似賄選線報，大動作約談漁會代表及理、監事候選人等10多人，雖訊後請回，但傳聞候選人砸出百萬「固樁」的賄選風聲，引起檢調高度重視。
檢警提醒，農、漁會屬公益社團法人，一般人誤以為民間團體即便涉及賄選，也不會受到刑罰的追訴，然而事實上依據農業法和漁會法規定，買票賣票最高可判處3年有期徒刑。1060318
(中央社)
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