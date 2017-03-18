清明鳥來了！「鷹揚八卦」周末是高峰期

鷹揚八卦本周末登場，今天吸引大批人潮上山欣賞鷹姿，擠爆賞鷹平台。（謝瓊雲攝）

『2017 鷹揚八卦-幸福森林』今天在八卦山賞鷹平台登場，八卦山生態遊客服務中心也吸引滿滿人潮。（謝瓊雲攝）

「2017 鷹揚八卦-幸福森林」今天在八卦山賞鷹平台登場，八卦山生態遊客服務中心也吸引滿滿人潮。（謝瓊雲攝）

「2017 鷹揚八卦-幸福森林」今天在八卦山賞鷹平台登場，彰化縣野鳥學會與外縣市野鳥學會均出動大批志工為遊客導覽，參加民眾不時抬頭仰望，或以相機、望遠鏡欣賞灰面鵟鷹飛行英姿，人潮洶湧，擠爆活動會場。

彰化縣野鳥學會前理事長黃聖揚說，近年在保育觀念落實下，過境鷹群數量穩定，每年都維持在1萬5千隻上下，到4月5日清明節前，來到八卦山上，都能觀賞南路鷹美麗的起鷹、落鷹或過境身影；今年鷹況與去年相比差不多，截至今天統計已有2700多隻在八卦山區現身。

學會資深志工鍾上瑋說，八卦山有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹等留鳥，而俗稱清明鳥、南路鷹的灰面鵟鷹過境，則是台灣獨有、全世界獨一無二的生態景觀。

因為八卦山淺山生態豐富，有鷹群最愛的青蛙、蜥蜴、蛇類等食物，又有大片樹林可供棲息，是北返時很適合中途休息的區域，通常只要天氣良好，鷹群就直接沿著大肚溪口出海北返，但若天氣差，南路鷹則會持續沿陸路北上，等待天氣狀況好轉時再飛出海。

鍾上瑋表示，「起鷹」是指休息一夜的鷹群起飛、「落鷹」則是傍晚準備休息而降落的鷹群，起鷹、落鷹時的盛況景觀最美，鷹群呈現龍捲風狀迴繞、盤旋而下或往上，稱為「鷹柱」。

配合賞鷹活動，主辦單位今、明兩天都有免費賞鷹巡迴接駁車，自彰化火車站出發，沿途停靠八卦山脈生態遊客中心、彰化生活美學館、賞鷹平台、彰化藝術館、扇形車庫；呼籲賞鷹民眾穿著輕便衣物上山，顏色不要太鮮豔醒目，才不會讓鷹群不敢現身。

(中時)