小禎自掏腰包「為愛發聲」 竟遇唱片公司喊10倍唱酬
小禎（胡小禎）發起「為愛發聲」公益平台，18日將與唐氏症基金會合作，邀請丁噹、方炯鑌以及田亞霍舉行「為愛發聲為唐寶寶讚聲」公益演唱會。小禎自2016年開始做「為愛發聲」公益演唱，募款、邀請藝人過程上困難重重，一度讓她感受人情冷暖。她18日透露，過去在敲歌手通告時，有唱片公司對她喊了10倍的價錢，相當誇張。
小禎說，原本將「為愛發聲」改為下鄉行動，不再開公益演唱，因為過去曾跟唐氏症基金會合作，在極力邀請下，她決定為唐氏症孩童盡一份心力，但辦完這場之後，可能就不會再有演唱會了。
因為演唱會成本高，她常得為票房煩惱，即便賣出了８成的票，她還是必須自掏腰包墊錢，幾乎每場得出20萬至50萬。場地、設備以外，最吃力的就是歌手的酬勞，「通常我們都是以公益演唱方式去邀請，唱片公司有他們考量，邀請上不是那麼容易。」她大讚陳昇、信，非常力挺，陳昇還堅持自己付Band的錢，也在台上大方捐款。
一番公益美意，卻也發生過很誇張的事，她直呼：「真的很精彩，我們邀一個歌手來唱，後來輾轉知道，他唱校園的價錢是10分之1。」她不願透露歌手姓名，但此事讓她非常無奈。
最近艾莉絲在臉書自爆已離婚，小禎說，之前沒聽說這件事，「但她剛到法國的時候，有在教會群組上說遇到困難的事，請大家幫她禱告。」回想起來原來她剛逢婚變，又自己帶孩子到異地創業生活，讓小禎也心疼直呼：「她真的很辛苦很堅強。」
(中時)
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