國道追撞前車 駕駛從高架跳下沙洲送醫

我要評比

國道三號台南白河路段今天傍晚發生追撞意外，從後面追撞前車的劉姓男子突然打開車門，從約5樓高的高架往下跳，所幸下方是沙洲，外觀初判未受傷，但仍送醫。肇事原因待調查。

國道八隊和白河分局初步調查，這起車禍發生在今天下午 5 時多，劉男駕車在國道南下310公里路段追撞前車，力道不大，國道警察趕往處理。

未料劉姓駕駛突然從國三高架往下跳，姿勢宛如跳水，著地點在急水溪上游沙洲，高度約5層樓高，劉男外觀似乎未受傷，但仍被送往柳營奇美醫院。警方說，劉男未被通緝，不知何故往下跳。

因當事人送醫，警方尚未偵訊，車禍原因有待調查釐清。1060318

(中央社)