美指北韓問題危險 與陸誓言合作因應

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美國和中國大陸今天誓言合作，以因應北韓核武計畫所構成的威脅。美國國務卿提勒森警告，情勢已達到「危險程度」；大陸外長王毅則說，雙方必須以外交手段和平解決北韓問題。

提勒森（Rex Tillerson）和王毅在北京會談後所發表的談話，明顯帶有和解性質。但在兩人會談前，美國總統川普指控大陸，在控制北韓方面沒幫上忙；大陸當局則怪罪美方激化北韓敵意。

提勒森在與王毅會談後說：「我想，我們一致認為，朝鮮半島目前緊張氣氛相當高，情勢已達到相當危險程度。」

「我們將攜手合作，設法使平壤政府願意採取不同作法，修正作法，以摒棄核武發展。」

大陸當局始終主張，就廢除核武計畫與北韓恢復外交談判。這是以往多年的作法，但顯然已失敗。

王毅說，雙方必須致力於以外交手段和平解決北韓問題。他說，雙方可以讓形勢惡化並導致衝突，也可以回到談判的正確方向。

他強調，雙方都希望設法重啟談判，不放棄和平希望。1060318

(中央社)